20 Hektar, 80 Millionen Euro, 250 Arbeitsplätze: Ein echtes „Mega-Projekt“ ist in der Gemeinde Neudau in Planung. Mit einem mit Geothermie beheizten Glashaus will man die heimische Gemüseproduktion aufmischen. Noch handelt es sich um ein bloßes Konzept, doch viel stehe der Umsetzung nicht mehr im Weg, ist Bürgermeister Wolfgang Dolesch überzeugt. Als Investor ist auch der internationale Immobilien-Player „Supernova“ mit an Bord.