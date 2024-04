„Nun ja, es würde mich nicht wundern, wenn die Suppe heute etwas versalzen ist“, lacht ein treuer Weggefährte und Geschäftspartner der Familie Haberl beim Gästeempfang Sonntagnachmittag. „Wer bei so vielen Glückwünschen und dieser Musik nicht zu heulen beginnt, der ist hart“, meint der Winzer. Es ist Hubert von Goiserns Langzeithit „Heast as net“, der, während die ersten Gäste eintrudeln, im Hintergrund in einer Egon 7-Coverversion zu hören ist.