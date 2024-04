Federwippe, Karussell, Bodentrampolin dürfen ebenso wenig fehlen wie ein großer Spielturm samt Rutsche und Klettermöglichkeiten wie auch eine Nestschaukel und ein Krabbelturm. Alles da, um Kinderaugen zum Leuchten zu bringen: Am Freitag wurde der neue öffentliche Spielplatz in Maria Lebing in Hartberg eröffnet. Und sogleich von den Kindern des Städtischen Kindergartens III, die diesen mit einem Lied zuvor eingeweiht hatten, erkundet.