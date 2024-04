„Die Zeiten, die vor mir stehen, sind nicht rosig“, ist sich Bürgermeister Josef Pfeifer (ÖVP) im Klaren, dass Pöllau in den nächsten Jahren keine großen finanziellen Sprünge machen kann. Damit ist die Gemeinde jedoch in guter Gesellschaft: So wie viele andere Kommunen auch steht die Marktgemeinde vor stetig steigenden Ausgaben, während im Gegenzug die Einnahmen nicht gleichermaßen zunehmen. Sinnbild dafür ist der kürzlich beschlossene Rechnungsabschluss 2023, der ein Minus von rund 480.000 Euro im Ergebnishaushalt aufweist.