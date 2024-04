Beeindruckende 957 Produkte haben die steirischen Obstveredler bei den drei Landesprämierungen Natursaft, Most und Edelbrand im Jahr 2024 eingereicht. Bei den Natursäften waren es 310, bei Mosten 99 und bei Edelbränden 548 Einreichungen. In jeder Sparte wurden daraus die Landessiegerinnen und -sieger gekürt. Bei den Natursäften gab es in 17 unterschiedlichen Kategorien einen Landessieg, beim Most in 6 Kategorien und bei den Edelbränden waren es 24 Kategorien.