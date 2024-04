Manchmal kann ein Facebook-Posting ungeahnte Folgen nach sich ziehen. So geschehen in der Volksschule St. Johann in der Haide, wo man zu Weihnachten über Social Media Vizekanzler Werner Kogler zu einem Besuch einlud. Wider Erwarten ließ sich dieser nicht zweimal bitten und leistete der Einladung tatsächlich Folge.