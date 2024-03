Das Quellgebiet der zwölf Quellen der Stadtgemeinde Friedberg liegt in der Katastralgemeinde Schwaighof. Weshalb auch der Standort des neuen und somit fünften Hochbehälters hier gewählt wurde. „Das Speichervolumen des neuen Hochbehälters am Wagner Kreuz von 300 Kubikmeter ist bei Engpässen entscheidend“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Zingl im Zuge des Festaktes, der – sehr passend – am „Welttag des Wassers“ stattfand.