Die Projektmanagerin Margit Nöhrer tastete sich sukzessive an ihren großen motorisierten Soloritt durch die Kalahari, eine sandige Trockensavanne in Afrika in der Größe Österreichs, heran. Davor war sie bereits viermal für Individualurlaube in Namibia gewesen. Einmal davon mit einer Freundin, die anderen Male immer alleine.