Palmsonntagsmesse lockte zahlreiche Besucher

Es ist Palmsonntag kurz vor zehn Uhr, dicht besetzt sind die von der Feuerwehr am Hauptplatz und am Platz bei der Stadtpfarrkirche aufgestellten Bänke und an die zweitausend Besucher freuen sich trotz kaltem Wind auf den Beginn der Messfeier mit Dechant Josef Reisenhofer und Kaplan Roger Rubakisibo.