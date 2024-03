„Wir hatten es von Anfang an nicht leicht, es war schwer das Restaurant aufzubauen“ erinnert sich Wilfried Rath und spricht „jene Woche im März 2020“ an. Kurze Zeit nach der Eröffnung seines Restaurants „Johann“ in St. Johann in der Haide wurde von der Bundesregierung der erste Corona-Lockdown verhängt und die neue Gastwirtschaft prompt wieder geschlossen. „Das war der erste Schlag auf nüchternem Magen“, so Rath. Nur schwer konnte sich die Gaststätte – ob der folgenden Corona-Maßnahmen –erholen. Nach vier Jahren Gastro-Betrieb ist die Küche mit Ende März nun endgültig kalt.