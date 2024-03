Der Ofen ist aus, die Küche ist kalt: Mit Samstag, dem 16. März, schloss das südburgenländische Haubenlokal „Ratschen“ sein Pop-Up-Lokal im ehemaligen Hartberger Roko: „Ein absehbares Datum, aber natürlich herrscht Wehmut“, verrät Geschäftsführer Josef Wiesler am letzten Tag. Von Anfang an war bekannt, dass es das Lokal nur von Mitte Jänner bis Mitte März geben wird. „Unsere Küche ist in Hartberg gut angekommen und auch gut angenommen worden“, freut sich Wiesler und zieht eine positive Zweimonats-Bilanz.