Wenn es um ihren Garten geht, gibt es bei Brigitte Notter aus Sebersdorf keine Nervosität. Kein Wunder, kennt sie doch jeden Millimeter des 5500 Quadratmeter großen „Nostalgiegartens“ in- und auswendig. Am Donnerstag, dem 21. März, um 16 Uhr ist die 66-Jährige nun auf ORF2 in der TV-Show „Talk um 4“ mit Barbara Karlich zu sehen.