Zu zweit ist man bekanntlich stärker als als Einzelkämpfer. Dieser Grundregel vertrauend gründeten der Hartberger Andreas Grabenbauer und der Birkfelder Bernhard Schneidhofer 2012 zusammen das Marketing-Unternehmen WESEO, das seinen Kunden von der Website bis zum Webshop einen perfekten Marktauftritt im World Wide Web anbietet. Bald nachdem WESEO aus der Taufe gehoben worden war, kaufte man ein Bürogebäude im Pöllauer Gewerbegebiet.

Der rasante Aufstieg von WESEO zu einem der Top-Player in der Digitalbranche lässt sich am besten daran ablesen, dass man seit knapp zwei Jahren den Fuß in der Tür bei den Grün-Weißen in Hütteldorf hat. Der Wiener Kultverein vertraut den von WESEO implementierten Softwarelösungen - man ist zertifizierter Partner des milliardenschweren US-Konzern Salesforce - für das reibungslose Funktionieren der Abläufe hinter den Banden rund ums Fußballfeld.

Sponsor von Rapid Wien

Apropos Bande: Hand in Hand mit der geschäftlichen Kooperation ging der Einstieg von WESEO als Sponsor von Rapid Wien. „Bei jedem Heimspiel von Rapid läuft jetzt unser Firmenname über die virtuelle Bandenwerbung. Das hat sich äußerst positiv auf unseren Bekanntheitsgrad ausgewirkt“, zeigt sich Schneidhofer mit dem erzielten Werbeeffekt hochzufrieden.

WESEO ist als Sponsor aber auch eine sportliche Etage tiefer aktiv. Mit dem SKN St. Pölten hat man noch einen zweiten Profiklub an der Angel. Es sei nicht ausgeschlossen, so Schneidhofer, dass über kurz oder lang sich noch ein dritter dazu gesellt, wobei man alles andere als abgeneigt wäre, wenn dieser das Etikett „echt steirisch“ trüge.

Rund 80 Mitarbeiter

Der Erfolgslauf von WESEO lässt sich daran ablesen, dass man neben dem Stammsitz in Pöllau, wo 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt sind, auch noch Bürostandorte in Graz, Wien, Salzburg und seit Kurzem auch in Meran hat. Der gesamte Mitarbeiterstab von WESEO umfasst aktuell rund 80 Köpfe. Bürosessel für eine weitere personelle Aufstockung stehen bereits parat. Der Vorstand selbst ist seit dem Jahr 2015 durch den Digitalarchitekten Christoph Ringhofer aus Hartberg, der für den operativen Bereich die Verantwortung trägt, dreiköpfig geworden.

Die Referenzliste von WESEO an namhaften Kunden ist lang. Omni Biotic zählt ebenso dazu wie etwa Interwetten, McDonalds oder die Steiermark Tourismus GmbH. Die Wachstumskurve von WESEO zeigt steil nach oben. „Unser Weg ist noch lange nicht zu Ende“, blickt der Finanzchef des Unternehmens voller Optimismus in die Zukunft.