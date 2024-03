Wenn man an eine Tierrettung der Feuerwehr denkt, dürfte vielen die auf einem Baum festsitzende Katze in den Sinn kommen. Dieses Bilderbuchzenario wurde am Samstag für die Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf Realität: Gegen 14 Uhr hatten Anrainer Alarm geschlagen, weil eine Katze bereits seit mehreren Tagen auf einem rund 16 Meter hohen Baum festsaß und sich selbst nicht mehr hinunter traute.