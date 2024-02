15 Jahre lang war sie am LKH Bruck an der Mur tätig, nun bietet Katrin Pillhofer aus Wenigzell ihre Dienste als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin freiberuflich an. Im gesamten Joglland kommt sie bei Bedarf ins Haus, um Klienten und Angehörige zu unterstützen.