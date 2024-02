Romanze auf Rezept: Karl Peter Fras machte 2021, was ihm seine Hausärztin riet und meldete sich bei „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ an – so fand er auch Annemarie Wolf. Heute lebt das Paar in ihrer gemeinsamen Wohnung in Weiz. Über Bonusfamilien und Schmetterlinge, denen die Flügel mit der Zeit wachsen.