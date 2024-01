Fleischhauer Robert Buchberger: „Heute hapert es an der Wertschätzung“

Robert Buchberger ist ein Hans-Dampf in allen Gassen: Der Pöllauer Fleischhauer arbeitet an einer Würstel-Manufaktur mit einem Red-Bull-Milliardär oder ist im Fernsehen in „Unser Hof“ zu sehen. Im Interview erklärt er, warum es für ihn gar nicht unwichtig ist, bei jedem Sauaustreiben dabei zu sein.