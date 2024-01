Fünf Kinder plappern aufgeregt miteinander, als sie sich im Pfarrhof St. Magdalena am Lemberg ihr Sternsingergewand anziehen. „Ich hab die coole Krone!“, hört man eines der Kinder. „Ich will unbedingt der mit dem Weihrauch sein!“, ruft ein anderes. Sobald alle Kinder angezogen sind, beginnen Monika Sommer, die das Sternsingen in St. Magdalena hauptsächlich organisiert hat, und Lisa Grabner, die diese Gruppe als Betreuungsperson begleitet, mit der letzten Besprechung. Eines der Kinder wird der „König“ und bekommt den Weihrauch, eines kümmert sich um die Flyer zur Sternsingeraktion, eines hat die Verantwortung für die Spenden-Kasse und eines kümmert sich um den Stern. In diesem Fall gibt es noch einen vierten König, denn ein Kind kann zeitlich nur heute mitkommen. „Das ist unser Bonuskönig“, lacht Grabner.