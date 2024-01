Feierliche Sternwanderung in Fürstenfeld am Neujahrstag

„Zur schönen Aussicht“ nannte sich das ehemalige Gasthaus Bauer in den Fürstenfelder Stadtbergen. Dort liegen sich die ehemaligen Gemeindegebiete von Übersbach, Fürstenfeld und Altenmarkt am nächsten. Seit der Gemeindezusammenlegung 2015 lädt die Stadtgemeinde am Neujahrstag zu einer Sternwanderung dorthin.