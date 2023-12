Zu einem Unfall bei Forstarbeiten ist es Donnerstagfrüh in einem Waldstück bei Hartl gekommen. Ein Mann verletzte sich beim Aufarbeiten eines Windwurfbaumes schwer. Gegen 8 Uhr früh wurde der Landwirt von einem Ast erwischt und eingeklemmt. Die sofort alarmierte Feuerwehr musste mit einem Team an Sanitätern Erste Hilfe leisten und schließlich die Rettung bei Bergung und Abtransport des Verunglückten durch eine Korbtrage unterstützen, da sich der Unfall hatte sich in einem schwer unwegsamen Gelände ereignet hatte.

Mittels Traktor und Seilwinde wollte der Landwirt Windwurfschäden aufarbeiten © FF Kaindorf

Insgesamt 27 Männer der Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf waren im Einsatz, wie auch zwei Polizeibeamte. Neben Rettung wurde auch der Notarzt alarmiert. Der schwer verletzte Landwirt wurde ins LKH Hartberg gebracht.