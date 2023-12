Neuzugang mit Durchblick gibt es in der Hartberger Fußgängerzone – genauer gesagt in der Wiener Straße 10. Hier hat Ende vergangener Woche das Fachgeschäft „Posch Optik“ eröffnet. Im Angebot hat Fachoptiker Jürgen Posch, der mit dem Geschäft den Schritt in die Selbständigkeit wagt, hier nicht nur Brillen aller Art, sondern auch die Möglichkeit zum „Private Shopping“. Neben einer hauseigenen Werkstatt, die moderne Technik wie CNC-Schleifmaschinen und Wissen vereint und die Brillen an Ort und Stelle hergestellt werden, bietet man auch Sehtests und Service, um Brillen nach Maß zu garantieren.