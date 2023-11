Seit Montagabend gibt es in Teilen von Bad Waltersdorf keine Internetverbindung mehr. „Es ist vor allem der Ortskern betroffen“, erklärt Bürgermeister Josef Hauptmann, doch auch andere Gebiete, unter anderem beim Styria Resort, sind betroffen. „Es ist natürlich ärgerlich, aber wir helfen uns in der Gemeinde gerade mit Funk aus“, so Hauptmann.