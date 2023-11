Eine Million Leuchten erhellen die Hartberger Innenstadt

Über eine Million Lichter leuchten seit Freitag wieder in der Hartberger Innenstadt. Bürgermeister Marcus Martschitsch eröffnete mit Grußworten den traditionellen Christkindlmarkt am Hartberger Hauptplatz, während die Weihnachtsbeleuchtung am Christbaum und in der Innenstadt feierlich eingeschaltet wurde.