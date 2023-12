Maria und Franz Ebner feierten ein besonderes Ehejubiläum. Vor 65 Jahren, am 18. November 1958, traten die gebürtige Staudacherin und der Pöllauberger vor den Traualtar. Das Ja-Wort gaben sie sich in der Wallfahrtskirche am Pöllauberg. 65 Jahre später wurde beim Ehejubiläumsgottesdienst in der gleichen Kirche die „Eiserne Hochzeit“ gefeiert.