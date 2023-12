Ob Block- oder Querflöte, Klavier oder Cello: es gibt wohl kein Instrument, das ihm noch nicht von nervös-verschwitzten Kinderfingern vorgetragen worden wäre, sagt Adolf Mathä in der warmen Stube seines Hauses in Pinkafeld, während der Nachmittag schön langsam in den Abend kippt. Ein Lächeln umspielt Mathäs Lippen, es gibt ja so viele Geschichten zu erzählen.