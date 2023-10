Am Montagnachmittag verletzte sich ein Mann bei Forstarbeiten in einem Waldgebiet in der Nähe von St. Jakob im Walde. Als er mit einer Kettensäge hantierte, um die umliegenden Bäume zu fällen, schnitt er sich damit in den Fuß und erlitt Schnittverletzungen unbestimmten Grades. Sofort wurde die örtliche Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Polizei alarmiert.