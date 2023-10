Am frühen Donnerstagnachmittag mussten gleich drei Feuerwehren zu einem Brand in Unterlungitz in der Gemeinde St. Johann in der Haide ausrücken. Ein Holzlager hatte aus bislang unbekannter Ursache in unmittelbarer Nähe zu einem Einfamilienhaus, einer Gartenhütte und einem Wald Feuer gefangen. Der Brand drohte auf die Gebäude und Bäume überzugreifen. Gemeinsam gelang es den rund 35 Feuerwehrleuten aus Unterlungitz, Schölbing und Hartberg jedoch rasch, das Feuer zu löschen. Danach wurde das Holzlager weiter gekühlt.