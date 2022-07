Hunderte heimische Einsatzkräfte werden am kommenden Wochenende in Spielberg tätig sein, denn alleine am Sonntag, 10. Juli, werden rund 100.000 Menschen am Red-Bull-Ring erwartet. Die Formel 1 gastiert ab 8. Juli im Murtal, die Bezirkshauptmannschaft Murtal dient wieder als Veranstaltungs-, Verkehrs- und Sicherheitsbehörde. Für das Großereignis wird ein behördlicher Führungsstab an Ort und Stelle eingerichtet. Diesem gehören die Polizei, die Feuerwehr, das Rote Kreuz, die Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung sowie auch der Veranstalter an.