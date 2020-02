Verzaubert war am 23. Februar die Pfarrkirche Obdach: Dort wurde zu einer Faschingsmesse geladen.

Bunt verkleidete Kirchgänger © KK

Am Faschingssonntag, 23. Februar, wurde in der Obdacher Pfarrkirche zu einer Messe unter dem Motto "Verzaubert" geladen. Viele Kinder und Erwachsene kamen verkleidet zu dieser bunten Faschingsmesse.



Bei einer Geschichte, die sich rund um "Seifenblasen" drehte, wirkten alle Kinder mit und es wurde eifrig gepustet.



Anschließend wurden bei einem Pfarrcafe Krapfen geschmaust, die Pfarrer Heimo Schäfmann an alle Kinder und verkleideten Erwachsenen verteilte.

Bunte Kirche Foto © KK