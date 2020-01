Die Nachwuchstalente des Skizbezirkes standen bei zwei Slaloms in Krakauebene und Gaal am Prüfstand.

Die Skitalente mit ihren Betreuern © Alfred Taucher

Nicht nur auf der Streif und am Ganslernhang in Kitzbühel wurden am Wochenende schnelle Schwünge gezogen, sondern auch bei der Fortsetzung des Bezirkscups. Die Nachwuchstalente standen dabei bei zwei Slaloms in Krakauebene und Gaal am Prüfstand. Bei perfekten Pistenverhältnissen und hervorragender Organisation der Sportunion Krakauebene- und SV Skiclub Gaal-Funktionäre wurden die zwei Rennen abgewickelt.

Klassensiege fuhren Valentina Kargl, Valentina Maitz, Lara-Sophie Kargl, Elias Schlager, Luca Kutschi, Christina Pöllauer, Attila Banyai, Jürgen Gelter, Moritz Mühlthaler (alle SV Skiclub Gaal), Marie Schaden, Elena Heiling, JuliaBauer, Jakob Findl, Tobias Bauer (alle ESV Knittelfeld), Marie Ruck, Lorena Gams, Noah Freudenberger (alle Union Oberwölz), Simon Dröscher-Gruber, Jakob Marak, Moritz Steinwender (alle USV Kreischberg), Livia Matzi (SC Obdach) und Mika Brunner (USC Raika Greim) ein.

Nach fünf von neun Kinder- sowie drei von sieben Schülerentscheidungen tragen in den einzelnen Altersstufen Marie Ruck, Moritz Steinwender, Katharina Weilharter, Florian Preiss, Lina Schatz, Jakob Findl, Marie Schaden, Noah Freudenberger, Lorena Gams, Jakob Marak, Valentina Würger, Barna Halmagyi, Julia Bauer, Attila Banyai, Christine Pöllauer und Riccardo Quinz als Gesamtführende das Gelbe Trikot. Gratuliert haben Steirer-Ski-Präsident Karl Schmidhofer und sein beiden "Vize" Renate Götschl und Gottfried Wolfsberger. Die Union Oberwölz führt vor SV Skiclub Gaal und USV Kreischberg die Vereinswertung an.