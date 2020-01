Der österreichische Skinachwuchs lieferte sich spannende Rennen am Kreischberg.

Der steirische Skinachwuchs mit den Ehrengästen © kk

Am letzten Wochenende stand der Kreischberg ganz im Zeichen der besten österreichischen Nachwuchsrennläufer. 160 Mädchen und Burschen waren beim Riesentorlauf, Slalom und Parallelslalom am Start. Seitens des ÖSV gab es großes Lob für den USV Kreischberg, der die drei Rennen perfekt abwickelte, begeistert waren die Teilnehmer auch vom WM-Hang am Kreischberg.