Vereinsversammlung im Gasthaus Rüf © Rudolf Kahlbacher

Der Arbeiterfischereiverein Knittelfeld (AFV), Obmann ist Rudolf Bittinger, lud zu seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus Rüf in Lobmingtal. Einen Tätigkeitsbericht hielt der neue geschäftsführende Obmann Harald Mikusch. Er berichtete unter anderem über die Vergrößerung des Blickner Teichs, Teilnahmen an Ostermärkten in Fohnsdorf und Seckau, Landessitzungen und an einer Messe in Salzburg.

Ehrungen und Grußworte der Ehrengäste standen ebenfalls am Programm. Unter den Ehrengästen waren Vertreter der Arbeiterfischereivereine St. Michael, Leoben und Graz.