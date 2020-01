Über eine Rekordteilnahme am traditionellen Kinderskikurs freut man sich beim "Schiclub Weißkirchen". 130 Anfänger und Fortgeschrittene begaben sich auf die Piste der Rieseralm.

Freude bei der Siegerehrung © Alfred Taucher

Der Schiclub Weißkirchen lädt traditionell zur Jahreswende zum Kinderskikurs. Bei perfekten Pistenverhältnissen im Familienskigebiet Rieseralm gingen rund 130 Kinder, davon 40 Anfänger, an den Kursstart: eine Rekordteilnahme.



Für den perfekten Ablauf sorgten fast 50 Vereinsmitglieder, darunter zahlreiche ausgebildete Landes- und Kinderskilehrer sowie Übungsleiter und ehemalige Rennläufer. Das Abschlussrennen wurde in Kooperation mit den ÖSV-Projekten “Young-Stars” und “Kinderschneetag” durchgeführt.



Obmann Andreas Streibl, Gemeinderat Mario Leitner und ÖSV-Kombinierer-Trainer Wilhelm Denifl übergaben an die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer schöne Ehrenpreise. Klassensiege holten Emely Sonnberger, Tobias Pfingstner, Emma Valentina Maurer, Julian Kotnik, Julia Weber, Julian Diethard, Magdalena Marschnig, Valentin Oberrisser, Helena Weber, David Lambert, Lena Katharin Bärnthaler, Moritz Stani, Laura Salomon, Arthur Hierzenberger, Hannah Clara Bärnthaler, Valentino Elser, Amelie Oberrisser und Florian Haubner.