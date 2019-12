Jubilare, Pensionäre und Absolventen der vier Wuppermann Gesellschaften am Standort Judenburg wurden geehrt.

Wuppermann lud zur Mitarbeiterehrung © kk

Vorstand und Geschäftsführer von Wuppermann Austria ehrten kürzlich in Weißkirchen Jubilare, Pensionäre und Absolventen der vier Wuppermann Gesellschaften am Standort Judenburg (Wuppermann Austria GmbH, Wuppermann Stahl GmbH, Wuppermann Business Services, Wuppermann Engineering GmbH). Für 30 Jahre Firmenzugehörigkeit wurden Franz Feiel, Klaus Keller, Josef Koini, Dietmar Moser, Johannes Nedwetzky, Rudolf Platzer, Hubert Pletz, Eva Klemmer-Jonke, Elisabeth Kogler, Norbert Maier, Carl Swoboda und Harald Vasold ausgezeichnet. In die Pension wurde Franz Grasser verabschiedet, Philipp Weilguni hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen. Zur Lehrabschlussprüfung gratulierte man Nico Degold und Manuel Steiner.