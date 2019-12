Facebook

Feine Klänge in der Kirche © Gerhard Freigassner

Gut besucht war das traditionelle Adventsingen des Weißkirchner Chores "Feinklang" unter der Leitung von Hans Hofer. Am Nachmittag des dritten Adventsonntages strömten zahlreiche Besucher in die Pfarrkirche Weißkirchen. Das Adventsingen stand heuer unter dem Motto „Is schon still, is schon kolt“, als weitere Mitwirkende trugen der Männergesangsverein Weißkirchen sowie die Gruppe „Brand(l)neu“ zum Gelingen bei.