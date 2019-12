Die Landjugend Kulm organisierte eine stimmungsvolle Veranstaltung, geboten wurden Musik und Kulinarik am historischen Doblhof.

Am Doblhof wurde zur Adventfeier geladen. © Irene Perchthaller

Der erste "Kulmer Advent" fand großen Anklang. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landjugend Kulm am Zirbitz unter der Leitung von Christoph Kraxner und Celine Zepitz in enger Zusammenarbeit mit den "Hausherren", der Familie Höfferer, sowie den Kulmer Bäuerinnen unter der Leitung von Hermine Kraxner und Xandi Rieberer und der Familie Schäffer.

Austragungsort war der Doblhof, der 1556 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Seit 52 Jahren findet dort regelmäßig der „Tanz in der Tenne“ statt, es gab auch Rinderschauen, Sensenmähwettbewerbe, Maibaumaufstellen, Osterfeuer und mehr. Das alte Mauerwerk erwachte nun am Wochenende zum Leben, genutzt wurden ehemalige Stallungen sowie der Gewölbekeller. Das Hof-Areal liegt idyllisch im Neuschnee, mit viel Liebe zum Detail wurden der gesamte Hof und die Räumlichkeiten dekoriert. Stimmiger Gesang und Musik lockten zahlreiche Besucher an. Geboten wurden unter anderem auch ein Pferde- und Ponnygespann, eine Lebend-Krippe, offene Feuerstellen und ein Christkindl-Postamt.

Kulm am Zirbitz: Advent am Doblhof

Die örtlichen Kulturträger wie der „Sunnseitenklang“, Schuhplattlergruppen, Turmbläser, der Kinderchor der VS St. Marein sowie der Kameradenchor aus Schönberg/Lachtal sorgten für das Rahmenprogramm.