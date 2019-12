Der Gesangsverein Oberwölz organisierte gemeinsam mit dem Sängerbezirk Murau ein Adventsingen in der Stadtpfarrkirche Oberwölz. Danach wurden am Hauptplatz die Kerzen am Christbaum entzündet.

Adventsingen in der Stadtpfarrkirche Oberwölz © Anita Galler

Auf dem Weg zum Licht: Das war das Motto eines Adventsingens des Chorverbandes Steiermark, Sängerbezirk Murau, am 12. Dezember in der Stadtpfarrkirche Oberwölz. Mitgewirkt haben: Die Grazluppas, Sängerrunde Niederwölz, Gesangverein Oberwölz, Gesangverein St. Peter am Kammersberg, Sängerrunde Scheifling, 3-duljo.



Bezirksobmann Gert Rundhammer freute sich über das große Interesse der Bevölkerung und dankte den Chören für das Mitwirken. Amandus Merl, Obmann des Gesangvereines Oberwölz, dankte für die Bereitschaft, für die „Soroptimisten“ zu spenden.



Gemeinsames Schlusslied aller Sängerinnen und Sänger war „Auf dem Wege zum Licht“. Nach einer Stunde mit Liedern zur Vorweihnacht von den mitwirkenden Gruppen gab es Grußworte von Bürgermeister Hannes Schmidhofer und Pfarrgemeinderats-Obfrau Susanne Pestitschegg - und es wurden am Oberwölzer Hauptplatz die Kerzen am Christbaum entzündet.