Einblick in den Schulalltag bekamen Interessierte beim Tag der offenen Tür am Borg Murau. Schüler führten durch das Gebäude, präsentiert wurden unter anderem die einzelnen Schwerpunkte.

Direktor Manfred Regner begrüßte © KK

Smartphone statt Festnetztelefon mit Wählscheibe. Kontaktloses Bezahlen über die Uhr am Handgelenk statt Schilling und Groschen im Portemonnaie. Innerhalb weniger Jahr(zehnt)e hat sich viel verändert: Mit diesen Gedanken begrüßte Borg-Direktor Manfred Regner die Besucher am Tag der offenen Tür.



Künftige Entwicklungen seien schwer vorhersehbar, dennoch gelte es, der Jugend von heute das nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Am Bundesoberstufenrealgymnasium Murau stehten den Absolventen nach der vierjährigen Ausbildung mehrere Wege offen. Schwerpunkte sind Kreativität, Musik, Naturwissenschaften, Sport und Technik.

Interessierte ließen sich von Borg-Schülern durch das Schulgebäude führen. Sie erhielten Einblick ins Unterrichtsgeschehen, in Projekte, Zusatzqualifikationen und Schwerpunktsetzungen am Weg zur Matura. Man konnte mit Schülern und Lehrern in Kontakt kommen, das Schulgebäude kennenlernen und ein wenig in die Schulatmosphäre eintauchen.



Neben der Präsentationen der einzelnen Schwerpunkte gab es an vielen Stationen Informationen zu allen Bereichen der Schule (Laborarbeit, Ausbildung zum Fit-Instruktor, Fremdsprachenzertifikate, Erste Hilfe-Kurse/Bewerbe, Sprachreisen und dergleichen). Zudem gab es musikalische Darbietungen, eine Ausstellung der Objekte des kreativen Zweiges, dynamische Sportvorführungen, Einblicken in die Laborarbeit und ins Programmieren.

Für die jungen Besucher gab es die Möglichkeit, selbst zu forschen beziehungsweise auszuprobieren.

Interessierte, die den Tag der offenen Tür versäumt haben, können sich jederzeit für einen Schnuppertag am Borg Murau anmelden. Informationen unter www.borg-murau.at.