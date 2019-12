Facebook

Singkreis Eppenstein am ersten Adventsonntag © KK

Eine wunderbare Einstimmung in die Adventzeit gab der Singkreis Eppenstein unter Chorleiterin Rosemarie Anderle am Abend des ersten Adventsonntages beim Anwesen vlg. Pichlbauer in Schwarzenbach.



Gesungen wurde am Platz vor dem Hauskreuz, für die passende Stimmung sorgte auch leichter Schneefall. Zahlreiche Zuhörer genossen die musikalische Veranstaltung.