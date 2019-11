Facebook

Gerhard Stolz, Wilhelm Krautwaschl, Theresia Klingsbichl, Arnold Wallner und Josef Stuhlpfarrer © Anita Galler

Mehrere Anlässe wurden am 24. November in der Pfarre Krakauebene gefeiert: Höhepunkt war die Segnung des renovierten Turmdaches an der Pfarrkirche. Dazu konnten die Pfarrverantwortlichen und die Krakauer Gemeindevertretung auch Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl willkommen heißen. Viele Pfarrbewohner haben sich zur Segnung eingefunden. Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musikverein „Alpenklänge“ Krakauebene.

Nach der Begrüßung des Bischofs vor der Kirche durch Pfarrgemeinderats-Obmann Arnold Wallner und Bürgermeister Gerhard Stolz wurde in der Kirche eine kleine Feier abgehalten, mitgestaltet vom Kirchenchor Krakauebene.



Ortspfarrer Josef Stuhlpfarrer wurde für seine schon mehr als 30-jährige Seelsorge in der Pfarre Krakauebene gedankt. Theresia Klingsbichl ist seit 22 Jahren umsichtige Mesnerin in Krakauebene, dafür und zur Vollendung ihres 80. Lebensjahres wurden ihr Glückwünsche und Dank ausgesprochen. Barbara Moser trug ein treffendes Gedicht zum Festtag in der Pfarre Krakauebene vor, sie ist eine weitum bekannte Autorin und hat schon einige Bücher geschrieben.

Höhepunkt des Bischofbesuches war am Schluss die Segnung des renovierten Turmdaches an der Pfarrkirche, die dem Heiligen Ulrich geweiht ist. In den letzten zwei Jahren wurden die Fassade, das Turmdach und das Turmkreuz renoviert beziehungsweise erneuert.



An den Kosten von rund 50.000 Euro beteiligten sich Gemeinde, die Vereine und auch die Faschingrenner hatten dafür einen Beitrag geleistet. Viel Freude am gelungenen Projekt Turmdacherneuerung hatte der Pfarrgemeinderat mit seinem Obmann Arnold Wallner. „Die ganze Pfarre hat mitgeholfen, damit wir dieses notwendige Projekt umsetzen konnten“ sagte er am Sonntag nach der Feier.