Gefunkt hat es zwischen Marika und Werner Ritzmaier - und zwar im Zuge ihres gemeinsamen großen Hobbys, dem Dartspielen. Die beiden lernten sich im Dartverein des Backhendlwirtes in Spielberg kennen und lieben. Nun haben sie - ebenfalls in Spielberg - am 9. September geheiratet. Geflittert wurde in der Türkei.

Möchten auch Sie, dass Ihre Liebesgeschichte in der Kleinen Zeitung erscheint? Dann schreiben Sie uns doch! Schicken Sie uns ein Hochzeitsfoto und die wichtigsten Daten (Name, Alter, Wohnort, Beruf, Name und Alter der Kinder, Ort und Datum der standesamtlichen und kirchlichen Trauung) und gerne weitere Informationen (wo haben Sie sich kennengelernt? Wann hat es gefunkt? Wohin ging die Hochzeitsreise?) per E-Mail an judred@kleinezeitung.at oder kommen Sie bei uns in der Redaktion in der Burggasse 61 in Judenburg vorbei. Wir berichten gerne kostenlos über Ihren schönsten Tag!

Alle Paare aus der Region Murtal und Murau: