Bürgermeisterin Cäcilia Spreitzer © Peter Haselmann

Fusioniert wurden 2015 die Gemeinden St. Georgen ob Murau und St. Ruprecht-Falkendorf. In der neu entstandenen Gemeinde St. Georgen am Kreischberg fiel das Ergebnis eindeutig aus: 10 Mandate gingen an die ÖVP, vier an die SPÖ und eines an die FPÖ.



Cäcilia Spreitzer (ÖVP) wurde Bürgermeisterin – und daran wird wahrscheinlich auch die bevorstehende Wahl nichts ändern. ÖVP, SPÖ und FPÖ treten am 28. Juni wieder an.