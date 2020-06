Facebook

Bürgermeister von Ranten, Franz Kleinferchner © KK

Seit 2002 ist Eberhard Wallner (ÖVP) Bürgermeister der Murtaler Gemeinde Unzmarkt-Frauenburg. Daran wird wohl auch die bevorstehende Gemeinderatswahl nichts ändern. Wallner ist wieder Spitzenkandidat der ÖVP, die bei der letzten Gemeinderatswahl zehn Mandate geholt hat. Fünf Sitze im Gemeinderat sind von Sozialdemokraten besetzt.



Auch der Spitzenkandidat der SPÖ ist in der Gemeinde bekannt: Kassier Markus Schiffer führt die Kandidatenliste der Roten an. Seit 15 Jahren sind im Unzmarkter Gemeinderat nur ÖVP und SPÖ vertreten. Heuer wollen auch die Freiheitlichen mit Spitzenkandidatin Stefanie Klug wieder in das Gremium einziehen. Zur Wahl stehen also ÖVP, SPÖ und FPÖ.



Nur zwei Parteien kandidieren in der Murauer Gemeinde Ranten: ÖVP und SPÖ. Überraschungen sind in der Gemeinde nicht zu erwarten. Aktuelle Mandatsverteilung im Gemeinderat: neun ÖVP, vier SPÖ und zwei FPÖ. Die Freiheitlichen treten bei der Wahl am 28. Juni nicht mehr an.



Am 27. Juni 2019 wurde Franz Kleinferchner zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt und ist es so gut wie sicher, dass seine Zeit als Bürgermeister nach einem Jahr nicht beendet ist. Kleinferchner folgte Johann Fritz nach, der 22 Jahre Bürgermeister der Murauer Gemeinde gewesen ist.



Spitzenkandidat der Sozialdemokraten ist Günther Berger. Er ist aktuell Gemeindekassier.