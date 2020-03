Facebook

Josef Fröhlich, Hannes Dollschall, Erich Koroschetz, Norbert Steinwidder, Verena Sailer © Rapahel Ofner

Rede und Antwort standen am 9. März die Judenburger Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 22. März. Die Kleine Zeitung lud zur Podiumsdiskussion in der alten Wirtschaftskammer. Das Interesse war enorm, zahlreiche Interessierte lauschten den Ausführungen der Spitzenkandidaten. Redakteur Josef Fröhlich moderierte - wie schon vor exakt 15 Jahren bei einer Diskussion vor einer Gemeinderatswahl in Judenburg.