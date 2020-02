Facebook

Bürgermeister Hermann Hartleb (links) übergab an VP-Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg und KPV-Geschäftsführer Philipp Ozek die Kandidatenlisten für die 20 Gemeinden im Bezirk Murtal © KK

In allen 34 Gemeinden der Bezirke Murtal und Murau tritt die ÖVP an. Insgesamt 408 Frauen und Männer haben sich in den 14 Kommunen des Bezirks Murau aufstellen lassen. Laut Bezirksparteiobfrau und erster Landtagspräsidentin Manuela Khom hat sich das Team stark verjüngt. Die jüngsten Kandidaten sind 20 Jahre alt und kommen aus den Gemeinden Krakau und Ranten. 105 der 408 Kandidaten sind weiblich.



Die Spitzenkandidaten heißen Gerhard Stolz (Krakau), Thomas Kalcher (Murau), Lukas Scheuerer (Mühlen), Josef Maier (Neumarkt), Albert Brunner (Niederwölz), Johann Schmidhofer (Oberwölz), Franz Kleinferchner (Ranten), Gottfried Reif (Scheifling), Rudolf Mürzl (Schöder), Cäcilia Spreitzer (St. Georgen am Kreischberg), Friedrich Sperl (St. Lambrecht), Herbert Göglburger (St. Peter am Kammersberg), Peter Panzer (Teufenbach-Katsch) und Johannes Rauter (Stadl-Predlitz).