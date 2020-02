Die SPÖ Obersteiermark West präsentierte am 17. Februar Details zur Gemeinderatswahl am 22. März. In Weißkirchen, Schöder und Teufenbach-Katsch geht man mit Frauen an der Spitze in die Wahl.

Regionalgeschäftsführerin Petra Weiß und Regionalvorsitzer Max Lercher präsentierten Details zur Gemeinderatswahl © Michaela Egger

Mit 856 Kandidatinnen und Kandidaten geht die SPÖ Obersteiermark West in die Gemeinderatswahl. Der Frauenanteil liegt bei 35,72 Prozent, sprich: 261 Frauen haben sich für die SPÖ aufstellen lassen.



Drei davon sind neue Spitzenkandidatinnen der Sozialdemokraten: Irene Schneider in Weißkirchen, Annemarie Traumüller in Schöder und die amtierende Bürgermeisterin von Teufenbach-Katsch, Lydia Künstner-Stöckl.



Die SPÖ tritt in allen 34 Gemeinden der Bezirke Murtal und Murau an: „Insgesamt haben wir 44 Prozent neue Spitzenkandidaten“, so Regionalvorsitzender Max Lercher. „Der Generationenwechsel ist gelungen“, so der Nationalratsabgeordnete, der am 17. Februar Daten und Fakten zur bevorstehenden Gemeinderatswahl präsentierte.