Was tut sich 2023 in der Stadtgemeinde Knittelfeld? Auf diese Frage gingen Bürgermeister Harald Bergmann, Vizebürgermeister Erwin Schabhüttl und Finanzstadtrat Guido Zeilinger (alle SPÖ) bei einem Pressegespräch am Montag, 23. Jänner, ein. Hier ein Überblick über Vorhaben und Aktivitäten in den kommenden Monaten: