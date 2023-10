Kreativ, innovativ und flexibel: Start-ups spielen eine immer wichtigere Rolle im Wirtschaftsleben. Was es braucht, um sein eigenes kleines Unternehmen zu gründen, das konnten die Schülerinnen und Schüler der dritten Jahrgänge der Höheren Lehranstalt und der Fachschule für wirtschaftliche Berufe in Fohnsdorf nun aneignen: Im Rahmen der "Youth Entrepreneurship Week" in der Wirtschaftskammer Judenburg konnten sie begleitet von Trainern und Partnern ihre Ideen auf Praxistauglichkeit hin abklopfen und daraus nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln.