In Salzburg hat es für Cordula Lassacher anlässlich der Zehn-Kilometer-Straßenmeisterschaften eine erfolgreiche Edelmetalljagd gegeben. Die Scheiflingerin durfte sich am Ende der Strapazen über Gold in der Klasse U 23 und (hinter Staatsmeisterin Julia Mayer und Sandrina Illes) über Bronze in der Eliteklasse freuen. Bei optimalen Laufbedingungen auf der schnellen Strecke mit Start und Ziel im Volksgarten brachte die 19-Jährige eine Topzeit ins Ziel: "Mit 34,57 Minuten ist mir ein neuer österreichischer U 23-Rekord gelungen. Der Trainingsaufwand in der letzten Zeit hat sich gelohnt." Um 13 Sekunden konnte Lassacher die alte Rekordmarke von Anita Baierl aus dem Jahr 2010 unterbieten.