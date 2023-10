"We want Peace – wir wollen Frieden" – so laut der Titel jenes Manifestes, das 30 Jugendliche aus Ungarn, Serbien, Albanien, Rumänien, der Türkei, Georgien, Armenien, der Ukraine und Österreich anlässlich der "Peace Days" auf der Europaburg Neumarkt verfassten. "Die jungen Frauen und Männer haben die ganze Woche bei uns verbracht, um einander, ihre Länder und ihre Kultur kennenzulernen", erläutert Projektkoordinatorin Kathrin Traumüller. 1000 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren waren in Summe dieses Jahr auf der Burg zu Gast.